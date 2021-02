El ex presidente argentino, Carlos Menem, murió a los 90 años tras estar internado desde diciembre por una infección urinaria. Su fallecimiento sorprendió a muchos aunque, para una de las mujeres que fue parte de su vida, Graciela Alfano, no fue una casualidad.

La mediática y el riojano mantuvieron una corta relación antes de la presidencia.

"No es casual que se haya muerto un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Carlos era un gran seductor. No es que seducía a las mujeres, el era un gran hechicero. Lograba que la gente sacara un potencial que no sabía que tenía", comenzó la figura en Crónica HD.

.

"Recuerdo que había gente que no lo quería y terminaba enamorado. Eso tiene que ver con la personalidad e inteligencia. Era un hombre coherente con el mismo. Él hizo lo que quería. Él lograba sus objetivos, siempre le consultaba por muchas cosas. Yo lo conocí antes de ser presidente, me tenía encantada", finalizó emocionada.

