La partida de Graciela Alfano de "Socios del Espectáculo" impactó a todos, incluso a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. La figura anunció que iba a dar un paso al costado del programa de chimentos en vivo, y durante la transmisión no tuvo problema en comunicarle algunas cuestiones a los conductores.

.

El martes por la noche, Graciela estuvo como invitada en "LAM" y ahí compartió los motivos de su decisión. "Me voy porque no aportaba nada y ponía de mal humor al conductor. Yo era una pesadilla para el conductor. No me saludaban y no me miraban durante el programa", expresó sobre lo que sintió en su breve paso por el proyecto.

Graciela Alfano compartió las situaciones incómodas que vivió con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en " Socios del Espectáculo".

Tras hablar sobre el disgusto de sus compañeros, la ex vedette relató algunas situaciones incómodas que presenció. "Los cortes de Socios fueron difíciles, lo que no me gusta es cuando hay griterío. Ver a Rodrigo Lussich gritarle a Karina Iavicoli en el corte fue desagradable", reveló.

"Siguen siendo panelistas. Todavía no son conductores", agregó de manera letal Graciela Alfano, que en los últimos días ya había informado en sus redes que dejó su puesto en El Trece porque no estaba dispuesta a tolerar destratos ni faltas de respeto.

El descargo de Graciela Alfano sobre su partida de "Socios del Espectáculo".

Como cierre, habló de sus las mujeres que integran el programa y aseguró que tanto con Karina Iavicoli y Mariana Brey es amiga, con Luli Fernández tiene trato cordial, y sobre Paula Varela dijo que es "una muleta de Adrián".