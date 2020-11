Graciela Alfano volvió a la televisión más picante que nunca. En su regreso como panelista de " Los Ángeles de la Mañana" no se guardó nada y apuntó sin piedad contra Yanina Latorre.

En el ciclo conducido por Ángel de Brito comenzaron a debatir sobre el nuevo escándalo entre Lola Latorre y Nacha Guevara y la exvedette reflexionó que la culpa de todo la tiene Yanina.

Luego de que la jurado del "Cantando 2020" ignorara la performance de la joven participante en su vuelta a la pista, Latorre salió con los tapones de punta a defenderla a través de sus redes. Pero Alfano cuestionó: "No me voy a meter con Lola, con tu bebé, con la criatura, pero sumamos que vos y tu vieja son más malas que la peste".

"De hecho tu vieja me metió en el frezeer a mí. Es la tercera ley de Newton: a cada acción viene una reacción. Te metés con todo el mundo, te ponés en la cama, sos el fiscal de la Nación, pareces Lilita Carrió. O sea... ¿Querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, ponete la rusa", disparó la diva hacia su compañera de piso.

Sobre el cruce de Lola con Nacha en el certamen, Alfano opinó: "Que vaya Diego Latorre al lado de la chica, que lo quiere todo el mundo, a vos te odian. Se la agarran con la chica porque te odian a vos".

"Asumí que sos un ser de la oscuridad. A Lola le facturan todo esto, lo de la madre, que se mete con todo el mundo", reflexionó el ícono de la televisión. "Sacrificate, no hablés más. Si va Diego, la chica gana porque a Diego lo quieren, a vos no. ¿Vos creés que no le están pasando las facturas a la chica de esta señora que se hace la bolud...?", se preguntó ante una intervención de de Brito y agregó hacia Yanina: "Si te pasás defenestrando a todo el mundo".

También aseguró: "No te bancás lo que le hacen a tu hija. Como madre tenés un lugar y tenés que hacerte cargo de las cosas que hacés... ¿Te creés que sos buena realmente?".

A modo de respuesta y para cerrar la discusión en medio del programa, Yanina concluyó: "No soy mentirosa, soy una madre excelente, estoy llena de amor y me va bárbaro. Vivo sacrificada por mi hija. Es Nacha Guevara que odia a la gente joven y buena y se cuelga de otras cosas".