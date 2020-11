Graciela Alfano volvió a sufrir un episodio de violencia en la calle. Este domingo por la mañana, la ex vedette fue agredida por un hombre cuando realizaba actividad física por el barrio porteño de Palermo.

Así lo manifestó en diálogo con " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD. Al respecto advirtió: "Fue un momento espantoso".

"Iba corriendo y hoy domingo hay mucha gente en la calle. Tuve que sobrepasar a una gente y voy por la bicisenda. En un momento dado siento por la espalda que me empujan con el manubrio de una bicicleta y me habla un señor en portugués y me insulta", le relató la mediática a Fernando Piaggio.

.

Y agregó firme: "Pero lo que fue muy feo fue el golpe de atrás. Y casi me caigo, por suerte tengo bastante equilibrio. El brazo me lo golpeó, sentí como un palazo. Evidentemente le molestó que estuviera ahí".

"Fue un acto de violencia horrible. Me insultó y me hizo fakiu. Ahí le empiezo a gritar y saca el teléfono, me dice: 'Mañana salís en los medios'. Me sentí vulnerable", finalizó Alfano.