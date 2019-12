Graciela Alfano dejó de ser una angelita. Tras despedirse de " Los Ángeles de la Mañana" la artista sacó algunos "trapitos al sol" contra sus excompañeros del ciclo y dio que hablar.

"Realmente es un programa muy difícil. Ahí me di cuenta que la tuve que pilotear de verdad. Me metí para entrenarme, decidí estar 30 semanas", comenzó a decir la mediática este domingo en la mesa de la señora Mirtha Legrand.

"Había faltas de respeto por parte de compañeras. Cuando vienen las faltas de respeto por parte de compañeras y del conductor, es difícil. Cuando te cortan el micrófono es censura", disparó Grace tras hacer referencia a sus cruces con Yanina Latorre y Ángel de Brito.

"Hay un conductor (de Brito) que cuando mirás a cámara te trata como una persona 'gagá', y se piensa que (uno) no se da cuenta", sostuvo Alfano. Y agregó convencida: "Una persona que está muy relacionado con este programa me dijo 'yo no lo aguantaría'. Me metí ahí solamente para entrenarme".

Graciela contó cómo fue su paso por " Los Ángeles de la Mañana"

Enseguida, la diva de los almuerzos destacó el fuerte carácter que tiene su invitada. De todos modos, Graciela indicó: "El conductor se burló de mi. Cuando se reía de mí no me divertía, eso es lo que sentía en el aire".

"Estamos en otro momento, las mujeres no podemos ser burladas por la edad. El conductor tiene 40 años. Detrás de cámara se refería a mí como 'vieja de mierda'. Salí adelante, se puede, pero creo que el conductor y sus panelista pueden tener más respeto", cerró.