Graciela Alfano conmovió a todos después de revelar el terrible momento que vivió tras su separación de Matías Alé, con quien estuvo de novia por casi una década. La diva aseguró que debió recurrir a los antidepresivos y que recién diez años después logró superar la angustia que sintió.

Sin embargo, muchos quedaron sorprendidos por la respuesta del actor, quien en un mar de lágrimas en "El Club de las Divorciadas" expresó que no estaba al tanto de su depresión y pensaba que lo había podido superar con "alegría".

Ante las sorprendentes declaraciones de Alé, Alfano visitó " Nosotros a la Mañana" y le dedicó un enfurecido mensaje a su ex pareja: "Si no lo sabía, es un tema de él. Las separaciones son muy feas y no siempre espejan lo que fue la vida en pareja. En mi caso lo viví de manera tremenda y como digo, sigo sintiendo un gran dolor".

La actriz no se aguantó nada al hablar sobre el dolor que vivió tras su ruptura con Alé.

Además, la diva arremetió contra Silvina Escudero, quien después de su separación se puso de novia con Alé: "Lo que más me afectó fue todo lo que pasó después, a los pocos meses en el Bailando. Fue muy tremendo, yo venía de una separación después de una relación muy fuerte. Silvina y Matías se regodearon... se burlaron de mi".

"Yo desde lo profesional tengo un ego importante, sino no podés salir. Y cuando tu ex te rompe el orgullo en el programa... era doloroso. Una figura como yo estaba ahí, diciendo que la habían hecho mierda, que la habían abandonado. Yo me ponía agresiva porque era la única manera de mantenerme parada. Yo no podía más, me quería ir.... los fines de semana vomitaba, me daba diarrea, tenía vértigo... una cosa espantosa fue lo que yo viví", recordó sobre la careta que debió colocarse para continuar trabajando.

Alfano vivió un tortuoso momento cuando Alé y Escudero participaron juntos en " ShowMatch".

"En esa época la misoginia y la competencia entre mujeres estaba aceptada. Silvina se regodeaba con mi dolor. Ella sabrá lo que hizo. A mí, me hicieron pelota como mujer y como figura. Siempre construí mi carrera por ser la mujer hermosa y demás atributos y ahí me trataban de mamarracho, de vieja de... me destruyeron, me hicieron mierda", concluyó Alfano sobre el ataque que vivió de parte de Silvina Escudero y Matías Alé.