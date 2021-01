A través de las redes sociales, una joven lanzó la petición "Quiero a Yanina Latorre fuera de los medios" donde cuenta los motivos por cuales no debe seguir trabajando en televisión. A las pocas horas, el petitorio cosechó más de 10 mil firmas.

Al ver el impacto que tuvo la campaña, Graciela Alfano escribió en Twitter: "¡Felicitaciones gente! En una noche 10.000 firmas. ¿Todavía creerá que la aman?". Más tarde agregó lapidaria: "13000 personas ya firmaron. ¿Entenderá ahora el mensaje?".

La mala onda entre Grace y Yanina es más que evidente ya que en varias ocasiones se enfrentaron en "Los Ángeles de la Mañana". Sin embargo, en esta ocasión la ex vedette fue por más y se sumó al pedido de Noelia Carolina Díaz a través de la plataforma "Change.org".

En medio del revuelo que se generó en el mundo digital, Alfano se comunicó con "El run run del espectáculo", por Crónica HD, y lapidó: "Cuando me la mandaron entendí perfectamente las razones. No solamente las últimas cagadas públicas que se mandó sino también hablar mal de la vacuna. Todo lo que está haciendo es un desastre haciendo quedar mal a los argentinos. Lo que más me molestó fue la forma de hablar de esta mujer que fue asquerosa".

Además lanzó: "Lo increíble es que hay que ver si entiende el mensaje porque quiere decir que basta de acciones irresponsables. Cuando leí que mandó a las chicas de 10 años a ver porno, entonces ¿quién no va a firmar ésto?", y concluyó en el ciclo de espectáculos: "Si ella dice que la aman, que baje a tierra y se de cuenta que todo lo que cree que está bien, está todo mal".

