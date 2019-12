El viernes fue el último día de Graciela Alfano en "Los ángeles de la mañana", y en ese marco, antes fueron a buscarla en un móvil de "Nosotros a la mañana", el ciclo que le antecede en El Trece, y le preguntaron si se iba por no querer compartir más un panel con Yanina Latorre, ya que se pelearon todo el año.

Muy sonriente, explicó: "Ustedes recuerdan que yo desde que empecé el programa dije que tenia buena información. Yanina me sirvió como antagonista… por algo yo le decía 'sra de Diego Latorre', con eso marqué un montón de líneas para el que quiera leer".

Misteriosa, agregó: "Tengo mis propias teorías que expreso en Twitter… yo no le creo nada. Yo no soy careta. Uno siempre puede poner un límite, mi estado de salud, de felicidad. ¿Cómo voy a saludar a alguien que no me respeta?. No me hagan decir a mí que me importa un pito la vida de Yanina, si está o no separada". ¡Tremenda!