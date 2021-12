No es la primera vez que Gonzalo Heredia lanza polémicas declaraciones por las críticas que recibe tras su participación en " La 1-5/18". Desde el humor y la ironía, el actor suele responder directo a los haters y causa revolución en las redes. "Viendo el debate, ¿en serio me dicen que yo actúo mal?".

En esta oportunidad, el esposo de Brenda Gandini volvió a ser foco por sus dichos que dijo en diálogo con PrimiciasYa: "Me divierte mucho en Twitter, una red social en la que la ironía y la acidez son protagonistas en mi caso".

.

"Eso que quieren imponer que yo me enojo o me lo tomo en serio, no es así. Esas notas que hacen sobre la reacción de Gonzalo Heredia en los portales me tiene los huevos llenos", continuó el actor.

"Me daría mucha vergüenza tomármelo en serio. Me divierte simplemente, no me genera ningún enojo", agregó sincero Heredia.

Para finalizar, manifestó que las grabaciones de la ficción de Pol-ka finalizan en los primeros días de enero y al aire el último capítulo se verá en abril.