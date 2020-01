Gonzalo Heredia y Fede Bal no solo son vecinos en un barrio privado de Mar del Plata, sino que también comparten las instalaciones del complejo teatral donde protagonizan sus obras durante la temporada. Entre las funciones, el actor de "Desnudos" buscó a su colega para reclamarle por los ruidos que provienen desde su casa y que no dejan dormir a su familia.

En un fuerte audio de Brenda Gandini, que se filtró en "El Run Run del Espectáculo" por la pantalla de Crónica HD, se escucha cómo se queja por las fiestas que realiza Bal en su domicilio y que molesta a los vecinos por la música a todo volumen que se escucha durante la madrugada.

Fede Bal protagoniza "Mentiras Inteligentes".

Éste fue el motivo por el que Heredia fue a presionar al mediático para que cambie su actitud. Ángel De Brito brindó más detalles en " Los Ángeles de la Mañana" del enfrentamiento: "Gonzalo fue al camarín de Fede a buscarlo, justo no se encontraron pero después sí. Heredia le subió el tonito, y le dijo: ‘Pibe, ¿vos quién te creés que sos?’ y le puso el dedito en el pecho. Parece que lo empezó a pechear. Se agarraron fuerte”.

"Fede lo echó, le dijo ‘Tomatela de acá, éste no es el lugar para charlar esto, lo charlamos en otro lugar’. Se puso muy tensa la cosa. Al otro día, Fede le fue a tocar el timbre a la casa y los encaró a los dos, y ahí tuvieron otra discusión”, aseguró el conductor de LAM.

Brenda Gandini pidió disculpas por su sobresalto con Fede Bal

Después de que se filtraran sus audios contra Fede Bal, Brenda Gandini explicó que la situación por los ruidos molestos ya se había solucionado. "Lo bueno es que pudimos juntarnos y hablar bien", aclaró.

El enojo por los festejos de madrugada que realizaba el hijo de Carmen Barbieri era tal que los vecinos del country Rumencó pensaron en tomar cartas en el asunto y buscar la forma de echarlo del barrio. Los cuestionamientos fueron encabezados por la actriz y su pareja, Gonzalo Heredia.

"Un día no me dejás dormir, dos días no me dejás dormir… al tercero ya me hinchaste las te… y te voy a mandar un audio puteando”, comentó Brenda y agregó: "Ya le pedí disculpas a Fede por haberlo tratado mal en los audios y estamos en paz. Somos vecinos".

Además, consideró que el problema "es cuando el cuarto da a su patio y se escucha todo acá adentro, pero ya está. Se le habló, quizás no fuimos determinantes y tuvo que pasar esto para que nos entienda".

"No hubo nada agresivo, él nos escuchó y nosotros lo escuchamos. Los vecinos no lo quieren echar, él ha hecho fiesta y no se han escuchado tampoco", remarcó la artista en un móvil con " Intrusos".

Por último, en el ciclo conducido por Jorge Rial lograron interceptar a Fede a la salida del teatro y éste habló sobre lo sucedido. "Pido disculpas si pongo música a la noche", sostuvo el actor y aclaró: "Nadie me quiere echar del barrio".