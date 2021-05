En plena segunda ola de contagios de coronavirus en el país, un grupo de jóvenes hizo una masiva fiesta clandestina en el río de Tigre. La policía interrumpió la reunión ilegal, en la que también estaba el ex jugador de Boca Clemente Rodríguez y cuatro personas fueron detenidas.

Ante este insólito panorama, el periodista Gonzalito Rodríguez habló con Fernando Piaggio y todo el equipo de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD sobre cómo atravesó la internación de 20 días tras contagiarse Covid-19 y la irresponsabilidad de los jóvenes que estuvieron en esta fiesta clandestina.

Gonzalito se refirió a la fiesta clandestina que se llevó a cabo en Tigre.

"Habiendo estado internado y con respirador por casi 15 días, me parece que la gente no toma conciencia. Se está muriendo gente joven, y no es que solamente los afecta. Yo estuve muy cerquita abrazado a la almohada pidiendo 'porfavor no me lleves'. ¿Por qué no se toma conciencia?", comenzó con convicción sobre la irresponsabilidad de los asistentes a la reunión ilegal.

.

Sobre los días que atravesó tras contagiarse coronavirus, aseguró: "El momento en que te dicen 'Vas a internación', ahí decís 'No sé que pasa' porque no sabes cómo funciona. Es tanta la incertidumbre que no sabes qué es lo que va a pasar. Ahí es cuando empezas a pensar en la vida, en qué joven que soy y cuánto me falta vivir, entonces si te toca el Covid, dormís con la muerte al lado", aseguró sobre los pensamientos que tuvo durante su internación.