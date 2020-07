Gloria Carrá fue víctima de abuso sexual en su adolescencia. De la misma manera que nunca brindó muchos detalles de aquella situación, tampoco reveló el nombre de la persona que se aprovechó de ella ya que, según comentó en su oportunidad, es conocido.

A 31 años del lamentable hecho, la actriz todavía no logra cicatrizar aquella herida. "Yo creo que esas cosas no se archivan nunca. Es algo demasiado violento tener 18 años y que abusen de vos. Nunca se sabe qué va a pasar con eso, esa mecha está prendida y puede explotar en cualquier momento", sostuvo en diálogo con " Agarrate Catalina", en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó convencida: "Y digo que no sé qué puede pasar, porque realmente no sé qué me va a pasar en la cabeza y en el cuerpo con estas situaciones que no se archivan. Ahora no tengo nada en mente, pero puede pasar en cualquier momento que eso explote".

"Hay que estar muy armada para poder sostener esa situación de contar. De todos modos, muchísima gente sabe quién es porque a todos los que me preguntan se los digo. No lo digo públicamente, pero toda mi familia, todos mis amigos, todas las actrices que conozco saben quién es la persona", afirmó la artista de 49 años.

"No se sale de eso, me parece. Uno lo libera y vive con eso, no permanentemente, pero es una cicatriz que queda", manifestó. Y concluyó: "En ningún momento aquello me afectó en el vínculo con mis parejas. Disfruté el hecho de estar en pareja. No tocó esa parte mía, por suerte".