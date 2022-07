Cada vez falta menos para que comience " Canta conmigo ahora". Sin embargo, el programa no saldrá en vivo y es por esa razón que ya comenzaron las grabaciones. Allí se podrán ver a 100 artistas como jurados, además de las personas que cantarán luego de haber pasado varias instancias de castings.

En este caso, Gladys La Bomba Tucumana habló con "LAM" y se mostró contenta de volver a trabajar junto a Marcelo Tinelli. A pesar de eso, también aprovechó para hacer una crítica del nuevo formato que llevará a cabo el expresidente de San Lorenzo.

.

"Me encanta que la gente, que pueda venir el público, gente que deseé cantar. Para mí es un honor que me hayan puesto como jurado, igual somos tantos que no sé en qué momento se podrá hablar. Igual, todo hermoso, me encanta", expresó Gladys La Bomba Tucumana.

A la artista le tocó al lado de Locho Loccisano y el Bahiano. Por el momento, se desconoce cuáles son las distintas posiciones en las que se encontrarán el resto de los jurados. Asimismo, El Polaco, quien formaba parte de "Cantan conmigo ahora", fue corrido por su impuntualidad.

Gladys La Bomba Tucumana junto a Locho Loccisano en " Canta conmigo ahora".

¡Mirá el video de Gladys La Bomba Tucumana hablando sobre " Canta conmigo ahora"!