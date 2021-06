La semana pasada y a meses de comenzar el período de campaña electoral, Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada provincial por Buenos Aires y Gladys Florimonte se mostró muy crítica.

La actriz amenazó con irse del país en caso de que la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" llegara a ganar una banca. Como invitada a " La Noche de Mirtha", la comediante fue fulminante respecto a las intenciones de Cinthia por hacer política y disparó: "Dejémonos de joder".

En la noche de este sábado Juana Viale recibió también en la mesa al diputado nacional Mario Negri, al conductor Claudio Rígoli, y a la periodista Carolina Losada, quien aseguró que será precandidata a senadora nacional por Santa Fe.

En un momento durante la cena, Rígoli contó que Negri también es actor y rápida, Florimonte le propuso: "Este verano te subo (al escenario)", en referencia a la temporada teatral. Mientras que Juana en tono de chiste analizó: "Todos los políticos, diputados, senadores tienen que meterse en el mundo de los artistas, y todos los artistas meterse en el mundo de la política. Y María Elena Walsh, ¡Presidenta!".

Fue cuando Florimonte remarcó que la panelista de "LAM" confirmó su candidatura y soltó: "Mirá a Cinthia Fernández, quiere ser diputada... Bueno, si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país, así te lo digo. Con eso ya estamos. No, dejémonos de joder… No sé, yo seré senadora... Cualquiera".