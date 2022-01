Los escándalos en la vida de Giselle Rímolo parecen que están lejos de terminar. Si bien había recibido un beneficio por parte de la Justicia y consiguió la libertad condicional durante 2021, se conoció una triste historia que incluye a la falsa médica que saltó a la fama por su relación con Silvio Soldán.

Cabe recordar que la mujer cumplió parte de los nueve años de su condena por ejercer de manera ilegal la medicina y por la muerte de Lilian Díaz, quien falleció producto del consumo de pastillas que le recetó ella para intentar bajar de peso. Ya lejos de la cárcel, al menos de manera momentánea, la pesadilla para ella no termina y así lo revelaron en "Nosotros a la Mañana".

.

"Cuando sale, va a la casa que tiene en Don Torcuato y nota que no está en condiciones y usurpada por muchos bichos. Además, supuestamente pertenecía a Juan Gaineddu porque ella le pasó la administración de sus bienes y dinero", comentaron. Además, agregaron que su ex pareja y abogado ya no vivía allí hace más de un año, lo que explica el abandono.

Giselle Rímolo vive un calvario.

La situación de Giselle Rímolo es preocupante para su círculo cercano y revelaron un particular detalle de su presente: "Ella está parando en hoteles que le pagan amigos y conocidos porque no está en condiciones económicas de pagar un abogado".

Todavía le quedan años por cumplir dentro de la prisión, por lo que no llamaría la atención que la falsa médica elija mantenerse en la cárcel hasta que solucione sus problemas legales. Además, Gaineddu se habría quedado con su dinero porque debería pasar por la Justicia para repartir los bienes.