¡Lo que faltaba! Giselle Rímolo pedirá la prisión domiciliaria por miedo a contagiarse coronavirus. Ángel De Brito dio a conocer la información que recibió de Martín Candalaft. De hacerse efectivo, la mujer podría cumplir su condena desde su casa con prisión domiciliaria para evitar contraer la enfermedad.

“Es un tema nacional la cantidad de presos que consiguen la prisión domiciliaria por la pandemia, como Amado Boudou. Lo loco de todo esto es que Giselle Rímolo no está en ninguno de los grupos de riesgo. No tiene enfermedades preexistentes. No llega ni siquiera a los sesenta años. Pero igualmente Giselle Rímolo les pedirá a los jueces, una vez que se termine la feria extraordinaria, para decir ‘por favor déjenme ir a mi casa. Tengo miedo de contagiarme'”, contó Martín.

Y continuó: “Recordemos que Rímolo está detenida en el penal de Ezeiza en lo que se llama el programa Prisma, que es el pabellón psiquiátrico de la cárcel. En 2012 fue condenada a nueve años de prisión”.

En la misma línea, Candalaft sostuvo: "Ahora en abril debía comenzar con las salidas y le tocaba un sábado cada quince días. Iba a la casa y tenía que volver a la cárcel. A fin de año le tocaba la libertad condicional”.

Por su parte, el conductor de "Los Ángeles de la Mañana" recordó su caso: “En 2001 empezó la investigación con una cámara oculta de Telenoche. En 2004 queda detenida, paga la fianza y sale. En 2012 la condenaron, pero no fue presa porque la sentencia no estaba firme. La condena quedó firme cinco años después y en 2017 quedó detenida en la cárcel de Ezeiza en el pabellón psiquiátrico”.

Además, explicó por qué podrían aceptar que Rímolo acceda a este beneficio: “Ella está en una cárcel federal, como lo es también Devoto, y la Cámara de Casación dijo que podrían pedir la prisión domiciliaria, y los jueces la deberían otorgar, a las personas que son grupos de riesgo, a las condenas menores a los tres años y a los que están por recibir las salidas transitorias”.