Es inminente la salida de la cárcel de la falsa médica Giselle Rímolo, que fue condenada en 2012 a nueve años por ejercicio ilegal de la medicina durante mucho tiempo y ahora enfrentará su nueva vida en libertad. En "Fantino a la tarde", Luis Ventura contó detalles de este acontecimiento, y mostró la condición actual de la mansión que le pertenece a Rímolo.

"Es provisoria con ánimo de que sea definitiva", comenzó diciendo el periodista en el programa sobre lo que significaría una nueva era en la ex de Silvio Soldán, que no tendrá nada fácil su vida en libertad. Marcela Tauro sumó un duro dato sobre la rubia: "Es una paciente con problemas serios de depresión, pero serios. Ha tenido intentos de suicidio". Lo cierto es que a pesar de recuperar su tan preciada libertad tras mucho tiempo, los problemas y ausencias que debió enfrentar en prisión luego se transformaron en su rutina, por lo que cambiar de estilo de vida puede ser muy difícil. Más aún porque su rostro y nombre son muy reconocibles y para la sociedad es una villana.

"No es solamente la condena social, sino enfrentar la soledad, porque aunque parezca siniestro, cuando uno está nueve años en la cárcel ese también es el entorno social que uno tiene. Con manejos de poder, con lo que sea. Frente a una condena social, no sé qué amigos y vínculos cercanos le cabe", dijo la psiquiatra Graciela Moreschi, invitada al panel para hablar al respecto. El periodista y escritor especializado en temas carcelarios Luis Beldi completó: "Ahora empieza el cautiverio de ella. Algunos presidiarios, cuando están tantos años en la cárcel, no saben cruzar la calle, se asombran cuando ven colas en el tren. Se va a tener que entrenar para el mundo tecnológico".

Ventura luego añadió: "Ha tenido dos pérdidas muy fuertes. Una su hermano, Adrián Rímolo, que fue procesado y condenado a cuatro años, y también su madre, que en algún momento fue involucrada en este movimiento de medicamentos". Vale agregar que también se separó de su marido, Juan Daniel Gaineddu, quien también fue su abogado y que, al salir, podrá ir a vivir a su mansión en Don Torcuato. Luis mostró imágenes de la propiedad, que se encuentra en un terrible estado de abandono. "En la mansión no vive nadie. La madre y el hermano murieron. Está sin pareja. Hay que ver. Está cercada herméticamente por un gran paredón, por eso estas imágenes están logradas así. En ese estado está inhabitable", opinó.

Finalmente indicó que "toda la indemnización de las víctimas está saldada. Empiezan otros litigios con respecto a separación de bienes", y vaticinó sobre el futuro de Giselle: "Para mí esta propiedad se vende y se va a otro país".