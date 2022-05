Hace varios meses trascendió la escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko y luego de un tiempo, el director técnico de Racing blanqueó su romance con Verónica Laffite, quien era amiga de la tenista. El viernes, fue indagada por su vínculo actual con el exfutbolista (con quien tiene a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele) y ella tuvo una fuerte reacción para responder.

Todo comenzó a finales de 2021, cuando Gisela Dulko encontró a Fernando Gago con una de sus amigas, Verónica Laffitte. A raíz del amorío que mantuvo el ex futbolista, la ex tenista abandonó su hogar de Nordelta y se mudó momentaneamente junto a sus pequeños a la casa de Isabel Macedo.

La foto con la que Fernando Gago confirmó su romance con Verónica Laffitte.

Dulko rehizo su vida lejos del ex Boca Juniors, y él continuó viviendo en la casa que compartía con toda su familia en uno de los barrios privados de Nordelta junto a su amante, ahora pareja oficial.

En una entrevista con LAM que se vio el viernes por la noche, Dulko habló recién llegada de Salta, donde estuvo con su amiga Isabel Macedo. "Estoy muy contenta de haber podido verla", indicó.

El cronista luego le preguntó:¿Y vos como estás?, que ella respondió escuetamente que "muy bien". Tras hablar de su emoción por viajar a París para jugar con su colega Gabriela Sabatini, el periodista indagó más sobre su vida personal. "Te vemos en las redes muy activa, con muchas actividades, eventos, entrenamiento. ¿Eso te ayudo un poco a despejar la cabeza con todo lo que te pasó?".

"Sí, estoy súper bien. Estoy entrenando, volviendo al tenis que es lo que me gusta, así que contenta", expresó. Pero luego, el notero fue al hueso y le consultó: "¿Pudiste perdonar la mentira y la traición que sufriste?", a lo que ella reaccionó diciendo: "No, de eso no voy a hablar".

Ante la consulta de si tiene relación con su ex, volvió a mostrarse hermética: "No voy a hablar del tema. Muchas gracias. Nos vemos", concluyó antes de irse.

Mirá el video de Gisela Dulko sobre su relación con su ex, Fernando Gago