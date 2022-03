El nombre de Gisela Bernal venía pasando desapercibida por los medios hasta que arrancó la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Luego de haber publicado un meme sobre la cuota alimentaria, desató una discusión con Francisco Delgado, el padre de su hijo.

Allí explicó que su hijo Ian no tiene casi contacto con su papá y que lo vio solo tres días en tres años. "Fran nunca fue ni mi pareja, ni mi familia, ni nada", comenzó diciendo la bailarina de "Stravaganza" en una entrevista que dio para "Intrusos".

.

Asimismo, advirtió que no le paga la cuota alimentaria y que ella trabaja para mantener a su hijo. "Mi realidad es que soy una mamá que trabaja y a mi hijo no le va a faltar nunca nada porque tiene le voy a dar todo lo que necesita. El que quiere estar, está, y el que no quiere estar no está, y está todo bien porque, por suerte, tiene una súper mamá", expresó Bernal.

Además, se le consultó por la buena relación que tiene Delgado con Barby Silenzi, así como también con su hija Helenita. Allí el padre del menor había dicho que su heredera era muy educada, frente a esto, la amiga de Flavio Mendoza dijo: "Es que para saber qué tan bien educado está Ian lo tendría que ver. Si no lo ve nunca, ¿cómo vas a saber cómo es?".

Gisela Bernal y Flavio Mendoza.

La rubia finalizó la nota diciendo: "Lo vio, cuando llegó, tres días, y tengo entendido que estuvo como dos meses. Y bueno, tres días de dos meses, para no haberlo visto desde hace tres años para acá".

¡Mirá el video de Gisela Bernal apuntando contra Francisco Delgado!