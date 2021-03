En las últimas grabaciones de "Mi Hermano es un clon" a finales del 2018, la relación entre sus protagonistas se tensó por culpa de un fuerte escándalo entre Flor Vigna y Laurita Fernández, rodeado de rumores de infidelidad por parte de Nicolás Cabré.

Mientras la novela salía al aire por la pantalla de El Trece, comenzó a circular la idea de que el protagonista había empezado un romance con Vigna y Laurita estalló de celos. Si bien las versiones habían sido desmentidas, una actitud de la joven bailarina desató la furia de la ex conductora del "Cantando", quien ya era novia del actor.

En medio de los trascendidos, Flor había publicado una foto en su cuenta de Instagram de una escena de sexo con Cabré que le valió un picante enfrentamiento con Laurita.

"Yo no provoco ni hago jueguitos en las redes sociales. Los demás, hagan lo que quieran. Si algo no me gusta, no lo sigo más y fin. Promocionar es publicar algo antes que suceda. Si pedís en privado puntualmente esa foto un día después del capítulo, no estás promocionando nada porque ya sucedió. Si hacés ese tipo de cosas por atrás y provocás que digan pavadas al pepe, hacete cargo. Vivos que después ponen cara de buenos", disparó la novia de Cabré en aquel momento.

El descargo de Laurita Fernández contra Flor Vigna.

Ante el fuerte descargo de Fernández, Flor salió a explicar: "Me lo pidieron de muy mal modo y así lo hice, para no generar conflictos. Mi contrato también incluye la promoción del programa, y solo publiqué una imagen, súper teen como el perfil de mi Instagram, que me acercó el Departamento de Prensa".

La foto de Flor Vigna con Nico Cabré que después borró.

Como invitada en "Los Mammones", Gimena Accardi recordó su paso por la escandalosa novela de Polka ya que era la tercera protagonista de la historia y confesó que el clima entre sus compañeros se había puesto tenso.

El recuerdo lo trajo al presente Jey Mammón cuando comentó que tuvo una breve participación en la ficción que se emitió por El Trece. "Yo compartí el final. Hice dos escenas y me sentía que era parte", contó.

Mientras que a la actriz le costó recordarlo. "Ya en ese momento nadie se hablaba en las grabaciones. Cada uno estaba con su mate. Yo dije ‘¿pasa algo acá?'", continuó el conductor y Accardi aportó: "¡Qué clima de mierd..!". Y entre risas, cerró: "Yo seguro te recibí bárbaro".