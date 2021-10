" Bake Off 2021" se está llevando todas las miradas y sus participantes lo viven a través de las redes sociales. Se sabe que todos los domingos hay un nuevo eliminado, en este caso le tocó a Gianlucca ya que no logró el desafío propuesto.

Luego de su paso por el reality de cocina, habló de la gran experiencia que vivió e hizo referencia al maltrato y despreció que reciben a diario por las redes sociales. "Hay mucha gente que está sentada viendo y comenta cualquier cosa. Tenés que estar ahí con los nervios que lleva y cocinar, no es tan fácil. No le doy bola a las redes sociales y menos el día de la eliminación. Twitter es una cosa terrible y hablan como si no fuéramos personas", dijo en una entrevista para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

A pesar del lado negativo de Twitter e Instagram, habló sobre el día de eliminación y cómo él se sintió: "A mí, la última torta me gustó bastante de sabores, la ganache de chocolate blanco y cilantro… Perdón, pero la voy a volver a hacer", expresó el participante más joven.

Además, hizo referencia a que a pesar de que su torta estaba rica, según él, admitió que no llegó con las consignas pedidas ya que eligían un pastel con una determinada cantidad de centímetros: "La altura de la torta, se quedó a la mitad y no tenía ni cerca 20 centímetros”.

La despedida entre Gianlucca y Gino.

Asimismo, contó intimidades de " Bake Off 2021" ya que explicó que tuvo ayuda del jurado: "Dolli te ayuda muchísimo. Hay cosas que no se ven porque tienen que editar mucho. Te tira esos tips que creías que tenías que tirar algo y eso revive", terminó confesando en la entrevista.

¡Mirá el video de Gianlucca hablando de " Bake Off 2021!