Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance en abril del año pasado cuando fueron de viaje a San Martín de los Andes, sin embargo, la fecha de la relación data en 2015, en medio de la ruptura entre el exfutbolista y Jimena Barón. A más de un año del amorío, después de más de una separación, trascendió que este 10 de mayo a las 10 la pareja se casaba.

Fue la ex de Osvaldo, Ana Oertlinger, quien se lo confirmó el rumor a través de un mensaje a Pía Shaw. "Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo", sostuvo.

Pero llegada la fecha de la boda, solo hubo incertidumbres más que certezas. Los medios de comunicación se destinaron al registro civil de Lomas de Zamora y a la entrada del country en donde reside la hija de Claudia Villafañe para tener material de la historia de amor, sin embargo, se quedaron con las manos vacías.

En "Intrusos" contaron que el movilero vio ingresar al músico a la residencia de Gianinna de manera muy informal y las empresas de catering, DJ, distribuidor de bebidas brillaron por su ausencia.

La palabra de Dalma Maradona por ¿el casamiento? de Gianinna y Daniel Osvaldo

Por ese motivo es que Maite Peñoñori se comunicó con Dalma Maradona y la hija del Diez, harta de los rumores, salió a desmentir la información de manera contundente. Al respecto advirtió: "No entiendo de dónde salió todo esto".

.

"Me sumo al ala del no casamiento porque hablé con Dalma", acortó la periodista. Y agregó firme: "Dalma está haciendo su programa de radio a esta hora y me dice: ´No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio´. Evidentemente, el origen del rumor es el posteo de la ex de él".

¡Mirá el video donde se confirma la fecha de casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo!