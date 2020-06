Tras la viralización de un video en el que se lo ve a Diego Maradona bajándose los pantalones y mostrando la cola, su hija Gianinna se manifestó a través de las redes sociales sobre cómo impactó en su familia la alocada vida de su padre.

La joven reveló qué las imágenes llegaron hasta su hijo, Benjamín Agüero, de 11 años y que fue muy difícil de explicar.

.

"Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así. Nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo", manifestó la ex del Kun Agüero.

A través de sus historias de Instagram, Gianinna compartió un largo descargo sobre las fuertes imágenes: "Sentía que era suficiente con haberlo visto yo en vivo en otras oportunidades. Pero lo innecesario en su vida es un patrón reiterativo".

"Si me daban a elegir, nunca hubiese querido que mi hijo viera así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones el otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro, es del otro, y que el rebote de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen", reflexionó.

Y agregó: "Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesita saber por más duras que sean las respuestas. Elijo que tenga contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información".

Además remarcó: "Hechos, no palabras. Acosté más veces a mí papá de las que me hubiera gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que 'me puse la gorra'".

Gianinna Maradona con su familia.

Además, la hija de Claudia Villafañe se refirió a la mala relación que mantiene con el entorno del futbolista, es decir sus ex Verónica Ojeda, quien están en el video con él, Rocío Oliva y su abogado, Matías Morla. "Ver como nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una 'hija de p...' para todos ellos y para él inclusive", escribió.

Para cerrar, escribió: "Lo dije hace un tiempo. Digan lo que quieran de mí. Si por querer cuidar a mi papá soy una loca, quilombera y todo lo que quieran, hoy les digo que abrazo todas esas palabras. Amo y me agradezco ser así. Prefiero quedarme con lo que hice que con lo que no”.