Luego del gran revuelo que se generó en los últimos días luego de filtrarse un antiguo y polémico video donde Diego Maradona baila junto a Verónica Ojeda y muestra su parte trasera, Gianinna rompió el silencio y se refirió al estado actual de su padre.

En comunicación telefónica con " Intrusos", la hija del Diez manifestó: "Estoy bastante triste con toda la exposición que está viviendo mi papá y mi familia. Cansada de las críticas, de escuchar que quieran entender algo que es inentendible, entiendo que quieran construir cosas. Cuando deje de querer tratar de entender qué es lo que le está pasando a mi papá es cuando pude acercarme y ser hija, ocupar simplemente mi lugar".

"No quiero exponer a mi papá porque si lo tengo que exponer lo voy hacer ante un juez. Estoy averiguando de qué manera se puede hacer, que antes se pueda firmar algo para que sepan que la parte económica o lo que ellos se quieran resguardar es todo a cuenta de (Matias) Morla. A mi la verdad es lo que menos me interesa. Lo que quiero es que mi papá siga viviendo", expresó sincera.

.

En la misma línea, se refirió al estado de salud del exfutbolista y sus problemas con el alcohol. "Hablé con (Leopoldo) Luque, el médico de mi papá, en varias oportunidades. De hecho, grabé la conversación porque tenía miedo de lo que pueda llegar a decir de mi, lo vi una sola vez y no lo conozco. Lo hice para que no pueda mentir sobre lo que charlo conmigo", advirtió.

Consultada por Jorge Rial sobre cuándo comenzó el alcoholismo desu padre, reveló: "Esto no viene pasando ahora en la cuarentena. Cuando fuimos a su cumple vimos muchas cosas que no nos gustaron. Volví sin avisarle porque sabía que no iba a terminar bien y me lo encontré a mi papá dormido arriba de una mesa, con todas personas alrededor y estaba Jana también. Cuando mi papá se descompone, Morla se va. Mi mejor amiga lo va encarar y le digo: 'Si lo vas a encarar, por favor graba con el teléfono, porque después lo que le digas lo puede utilizar en tu contra'".

Y agregó: "Me angustia un montón tener que pasar por esa situación y tener que contarla, no me molestaría tener que mostrarle las fotos o las cosas de ese día a un juez. Pero no para que se pongan en la tele, porque eso es lo que a mi no me interesa".

Gianinna aseguró que la disputa familiar no es entre Claudia Villafañe y Diego Maradona.

En otro tramo de la entrevista, la ex del Kun Agüero reflexionó sobre la importancia de que haya sido internado en 2004 por su adicción a la cocaina. Al respecto, aseguró: "Sé que mi papá me agradeció un millón de veces que hayamos tomado la decisión de internarlo en su momento, con la ayuda de mis abuelos y mis tías. Le dimos la responsabilidad a un juez, hoy ya no se puede hacer eso legalmente".

"El domingo (el día del padre) no pude hablar con mi papá y no porque no me haya atendido, sino porque no se podía hablar. Me he bancado un montón de veces fingir tener una conversación como si yo estuviera entendiendo lo que estaba escuchando y en realidad no. Hoy preservo el decirle 'Perdón papá, pero no te entiendo nada' y cortar. No hablé con él, me mandaron ese mensaje que yo sé que no es mi papá", concluyó.