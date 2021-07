En 2002 Germán Tripel se catapultó a la fama gracias a ser uno de los cinco ganadores del reality de talentos "Popstar" y formar " Mambrú", suceso musical que es recordado hasta la actualidad. A 20 años del salto al estrellato, el artista recordó su experiencia en la banda.

Con los años, el intérprete se volcó más hacia al rock, luego de la época que compartió junto a Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo. Tanta es la repercusión que alcanzó el grupo que hoy una de sus canciones sigue sonando en "Sex", la obra teatral de José María Muscari.

.

"Tripa", como apodan a la pareja de Flor Otero, debutó en el show erótico y en su repertorio se incluyó el hit "A veces". "Lo que pasaba con los cantantes anteriores en 'Sex' es que interpretaban un cover, yo aquí estoy cantando un tema que me hizo famoso por eso la energía es distinta y la gente lo disfruta de otra manera", analizó el músico en entrevista con La Nación.

Los integrantes de " Mambrú".

El ex " Mambrú" se sumó a la obra en reemplazo de Tyago Griffo, hijo de La Bomba Tucumana. En ese sentido destacó que no puede creer "que después de 20 años ' Mambrú' siga provocando lo que provoca. Fue un proyecto que duró muy poco: tres años y medio". Por eso adelantó que pronto podría haber un reencuentro de todos los ex integrantes.

"Con Manu, que es el chico de rastas, estamos tratando de armar una juntada para el año que viene que se cumplen 20 años, para hacer acústicos con invitados y, si se puede, juntar a los cinco, aunque sea para un Zoom o un show especial. Estaría buenísimo estar de nuevo los cinco arriba de un escenario y así exorcizar todo lo que haya que exorcizar", contó.

Cuando Germán debutó en la banda tenía 20 años y reconoció que la experiencia artística vino acompañada de una etapa de libertad sexual. " Mambrú fue una época de mucha experimentación sexual y en todo los sentidos lo digo: no me refiero solo a las chicas sino también a las drogas", admitió.

"Es que era muy difícil seguir el ritmo, hacíamos giras muy extensas por todo el país, nos íbamos de miércoles a domingo. Volvíamos los lunes, nos quedábamos en casa los martes y luego volvíamos a las rutas", recordó.

Germán Tripel formó una familia con Flor Otero y su hija, Nina.

Y destacó: "Fue una experiencia hermosa, un gran viaje de egresados, pero a la vez me hizo darme cuenta que soy de esos que necesitan arraigarse, tener alguien estable. En lo sentimental no me siento cómodo teniendo muchos puchitos... Digamos que gasté todas las balas en ese momento, lo viví muy intensamente y no me llenó".

En la misma línea cerró: "Lo de salir con las chicas y la experimentación sexual fue mucho más fuerte que el tema de las drogas o el alcohol".