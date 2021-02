La emoción suele apoderarse de "MasterChef Celebrity" y esta segunda edición no es la excepción. Este miércoles de "beneficios", se vivió un momento muy emotivo cuando Dani La Chepi tuvo que pasar adelante a presentar su plato.

Si bien protagonizó un insólito momento por haberle cortado la cabeza a los espárragos, la influencer recibió muy buenos comentarios de parte del jurado. Sin embargo, la devolución de Germán Martitegui tocó una fibra emotiva de la participante que no pudo ocultar sus lágrimas.

"Está rico, está sabroso, esa salsa tiene sabor a comida rica de casa, está muy bien", resaltó el chef. A lo que Dani se mostró muy emocionada. "¿Qué parte de lo que dije te emocionó?", le preguntó el jurado. "Que tiene sabor a familia", respondió ella.

"Mi hija siempre dice que lloro por todo y yo le prometí que no iba a llorar. Yo quiero divertir a la gente. No voy a llorar porque no tengo motivos y dicen familia", manifestó en el detrás de escena. "En mi casa se cocinaba mucho, mi papá cocinaba mucho. Ahora ya no puede cocinar más, la salsa me lleva a mi viejo", expresó frente a los jurados.

Y explicó: "Mi viejo tuvo un ACV cuando yo quedé embarazada de Isabella, mi hija. Hace ocho años que está postrado... es durísimo".