"MasterChef Celebrity" catapultó la fama de Germán Martitegui. Si bien el creador de "Tegui" cosechó una importante reputación en su rubro, su rol como jurado del exitoso reality de Telefe le permitió ganar popularidad.

Pero su vida privada es un completo misterio y es así por su propia decisión. Sin embargo, ahora salió a la luz información sobre la persona que habría cautivado al exigente chef.

Según información que brindó Jorge Lanata en su programa de radio Mitre, el cocinero de 54 años estaría saliendo con Pablo Jesús Rivero, empresario y dueño de uno de los restaurantes más prestigiosos de Buenos Aires: la parrilla "Don Julio".

"Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de ellos estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó 'Master' no se separaron", revelaron en "Lanata sin filtro", aunque no dieron nombres.

En ese sentido, Lanata detalló que esta persona es la cara visible de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad porteña: "En ese lugar venden la mejor entraña que se puede comer en Buenos Aires. Y las papas fritas que hacen son descomunales. Duritas por fuera y muy blanditas adentro. Lo máximo".

"Germán no quiere. Siente que sus hijos son chicos y que se armaría un escándalo muy grande en lo mediático. Se quieren, sí. Pero él es una persona muy tímida y no quiere que se arme todo un run-run a su alrededor", explicarón sobre el motivo del padre de Lautaro y Lorenzo para no blanquear su relación.

Pablo Jesús Rivero, el empresario que estaría saliendo con Martitegui.

¿QUIÉN ES PABLO JESÚS RIVERO, EL SUPUESTO NOVIO DE GERMÁN MARTITEGUI?

Pablo Jesús Rivero es sommelier y dueño del mejor restaurante argentino a nivel mundial. "Don Julio" se encuentra en la posición número 34 en la lista de los mejores restaurantes del mundo (The World's 60 Best Restaurant), lo cual lo convierte en el cuarto mejor de América Latina.

En su lugar solo se ofrecen carnes de pastura Hereford y Aberdeen Angus, además cuentan con una cava que supera las 15 mil botellas de vino argentino. Rivero tiene 39 años, estuvo casado con María y tiene dos hijos: Facundo y Juan Martín, ambos de 11 años.

"Ya no creo en Dios desde hace rato, pero hoy más que nunca creo en aquella magia de multiplicar panes y peces, de ayudarnos entre todos a levantarnos y caminar, de ayunar abrazos y besos para cuidarnos. Contagiar lo bueno, eso de lo que todos estamos contagiados, el amor primero, segundo, tercero, la amistad genuina, de esos actos que nos acercan al Dios que somos cada uno de nosotros", escribió en uno de sus posteos del 2020 en su cuenta de Instagram. Rivero tenía pensando ser cura cuando era pequeño, pero la vida lo llevó por otros caminos.