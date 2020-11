Tiempo atrás, DiarioShow.com pudo averiguar que Germán Martitegui se había realizado un peculiar tatuaje durante uno de sus viajes a Estados Unidos. Sin embargo, el cocinero se arrepintió y comenzó un proceso para borrar el diseño con la modalidad de láser mientras filmaba las primeras temporadas del reality.

¿Pero cómo hizo para ocultarlo durante todas sus apariciones televisivas? La producción de "MasterChef" se encargaba de maquillar la zona en tratamiento para disimularla. Incluso, en sus redes sociales, el jurado aparece con una boina que tapa el dibujo y no deja ver el proceso.

.

Este lunes, "Telefe Noticias" emitió un especial donde realizaron un repaso por la vida del destacado chef. El segmento, titulado "El lobo y el cordero", contó con la voz del propio Martitegui. En uno de los pasajes de la entrevista, se refirió por primera vez al polémico tatuaje. "Una vez fue a Miami a una fiesta electrónica y cuando salí a la mañana, terminó tarde, serían las 8 de la mañana, pasé por un lugar de tatuajes en Lincoln Road, Miami y dije, yo tomaba un avión a las 7 de la tarde ese mismo día, 'quiero que me llenes la cabeza de delfines azules'. Gracias a Dios este señor me dijo: 'no te puedo llenar la cabeza porque la cabeza es una cosa súper delicada, no te puedo clavar agujas en la cabeza, tomas un avión en unas horas... es imposible'. Y me hizo tres (delfines)", relató.

Y continuó: "Después me arrepentí y ahora soy de las personas más antitatuajes que puedas ver. Si yo veo que alguien se está haciendo algo en su cuerpo que le va a quedar una marca para toda su vida, soy el primero que le va a decir que no. No me puedo contener, le digo 'no lo hagas porque cualquier cosa que te guste hoy no te va a gustar dentro de 20 años por más que me digas que es tu nombre en chino o que es tu alma representada... ¡no te va a gustar!'", cerró uno de los personajes que más da que hablar en "Masterchef Celebrity".