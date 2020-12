Este martes se vivió "la primera crisis" entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui en " MasterChef Celebrity". Las figuras de la farándula argentina debieron hacer una preparación con ingredientes "miniatura" y la mediática tuvo serios problemas para comprender la consigna del jurado.

"¡Vicky, estás rayando zanahorias baby! ¡Es un crimen lo que estás haciendo!", disparó enojado el jurado. "Y me bloqueó. Me bloqueo ahí un poquito", expresó la vedette en el detrás de escena.

"¿¡Entendieron!?", gritó eufórico Martitegui a todos los concursantes. "Sí, chef", exclamaron todos al unísono. Al ver que la Griega continuaba rayando los vegetales, Germán volvió a arremeter con todo: "Seguís rayando zanahoria, Vicky". Mientras que ella le aclaró pícara que era remolacha para la ensalada. Al ver que el chef decidió acercarse a la mesada de la mediática tras seguir con su actitud, Damián Betular acotó de fondo: "¡Se armó!".

.

"No, Damián no va a venir a defenderte", manifestó indignado. Y prosiguió: "¿Qué estás haciendo?". "Una ensalada, porque en la mesa 3 me pidieron una ensalada", intentó bromear Vicky y falló en el intento. "No, no... los chistes no van hoy, en serio", le retrucó lapidario. "Es una joya de la naturaleza, mirá lo que es... ¿para qué rayarla y romperla toda? Tratalos como joyas.... ¡yo veo un asesinato de vegetales!", cerró enojado por el accionar de la madre de Salvador Uriel.