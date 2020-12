La gala de este domingo en " MasterChef Celebrity" fue una de las más desafiantes de la competencia. Cada vez con menos participantes en carrera, las figuras se enfrentan a desafíos cada vez más exigentes.

Pero una peculiar actitud de Rocío Marengo en medio del certeman despertó la molestia en sus compañeros y tuvo un tenso cruce con Germán Martitegui.

.

El jueves último, el jurado y la actriz protagonizaron ante las cámaras un duro momento al acusar a la figura de hacer trampa y faltarle el respeto ya que terminó de decorar su plato fuera de tiempo y entregó a los jueces otra preparación. Sin embargo en esta nueva emisión el clima se opacó aún más.

Antes de empezar a cocinar, los participantes debieron sortear el juego de un memotest que consistía en recordar los ingredientes que había en una caja y luego anotarlos en un papel para ganarse un beneficio esa noche. Primero le tocó al Turco García, pero después de tomar nota le dijo los alimentos a El Polaco, secuencia que quedó registrada en pantalla.

A su turno, Marengo pasó al frente con una hoja con los ingredientes ya escritos y el resto de los participantes no tardaron en reaccionar. "¡No vale tener las cosas anotadas!", exclamó Vicky Xipolitakis. Mientras que Fede Bal cuestionó: "Rocío viene con un machete como si estuviésemos en una prueba de química. ¿Qué le pasa? No podés hacer trampa, una mujer grande… ¿O no?".

"Estamos jugando, chicos, despiértense ustedes también y jueguen", disparó Marengo, pero después aclaró: "No sirvió mi estrategia. Parezco la tramposa que vino acá a robar, pero quise jugar. Me equivoqué. No solo no tengo memoria y ya tenía 20 puntos en contra, sino que además por los nervios de la situación estoy bloqueada, no me acuerdo ni mi nombre”.

Indignado por la secuencia, Martitegui le retrucó a Rocío a modo de advertencia: "No sé cuánta paciencia hay acá para que sigas". A la hora de dar la devolución a su plato, el experto remarcó: "Hasta en la guerra hay reglas".