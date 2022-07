Germán Barceló se destacó por su recorrido dentro de la música y la actuación, aunque no todos sus momentos fueron buenos. El cantautor pasó por "Seres Libres", el ciclo que conduce Gastón Pauls en Crónica HD y recordó la etapa en la que estuvo hundido en las adicciones, tras haberlas dejado atrás.

Fiel al estilo del programa, la ex pareja de Denise Dumas se abrió para hablar de momentos claves de su vida. Uno de ellos fue la primera vez que tomó alcohol y expresó: "Tendría 17 años. Me acuerdo que tuve la oportunidad de decidir pero quería ser parte del grupo. Inmediatamente pasaron a ser mis mejores amigos, la típica del borracho". Además, agregó: "Lo primero que sentí fue que no odiaba más a mi viejo, me anesteció un dolor que estaba ahí".

Sin embargo, la vida de Germán Barceló empeoró cuando probó cocaína, 15 años después de probar el alcohol. "Me creí Superman, lo recuerdo como si fuera hoy la primera vez que tomé", comenzó su relato. El actor sumó: "Era todo como si fuera la última vez, es hermoso vivir así. El tema es que estás atado a una adicción y no podés vivirlo con libertad".

Germán Barceló pudo rehacer su vida tras sufrir adicciones.

Ante la pregunta de Gastón Pauls por la centralidad que tuvo la droga en su vida, comentó: "Perdí el eje completo de mi vida y todo lo que fui logrando fue a puro milagro. Fue todo un sufrimiento, el sentirme diferente. Llegué a desear la muerte, dejé un testamento arriba de la barra para mis hijos diciéndoles que no tenían la culpa. Me di cuenta que tenía que terminar con esto".