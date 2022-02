Las reiteradas denuncias de mujeres contra Fabián Gianola por acoso sexual siguen dando de qué hablar. No solo por la interminable guerra entre sus abogados, sino también por el tenor de los testimonios. Muchas son las actrices y compañeras de trabajo de Gianola que han expresado, en los medios y algunas mujeres en la Justicia, sobre los comportamientos "sexuales" que tenía el artista con ellas.

En diálogo con "El Show del Regreso" de Ulises Jaitt, Gerardo Romano dio su punto de vista sobre el caso: "Hay un efecto dominó también. Vos estás peleando conmigo y ves que alguien dice “¡Romano me cagó con plata!” y vos agarrás y también te sumas “Sí, a mí también”, y son dos y ya se armó un efecto cascada, bola de nieve. Lo único que creo, y hasta por ahí, es en la Justicia. Con gente que sepa que si (lo que dice) es mentira va en cana".

.

El actor expresó su opinión acerca de la suspensión de su colega de la Asociación Argentina de Actores: "A mí me parece desacertada como medida. Porque no se puede tomar una medida contra alguien que le represente un daño en su imagen sin que se haya expedido la Justicia".

Gerardo Romano opinó sobre Fabián Gianola

Además se refirió al asedio mediático que tuvo hace 4 años cuando una mujer acusaba de ser su hija. "Me escracharon en todos los medios, había una rata de periodista que era Mercedes Ninci que me fogoneaba la causa porque quería vender, para sacarse el hambre".

"Mercedes Ninci es rata. Lo que hizo conmigo y otras cosas le he visto hacer, pésimo. Tuve que gastar en abogados, en ADNs, en gastos, en el malestar mío, de mi familia, mis hijos, de mis vecinos, la gente que me conoce. Decir que yo enfrenté la situación, que fui a juicio, puse la cara, y decir fundamentalmente que existe el ADN, una manera incontrovertible de establecer una situación de afiliación biológica ¿Si no existía el ADN como era? ¿Seguía escrachado yo?", agregó.