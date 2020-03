En "Incorrectas", el programa conducido por Moria Casán, invitaron a Julieta Suárez Valente, una astróloga, para que pudiera hablar de la relación de los signos con el coronavirus. Sin embargo, Gerardo Romano, también invitado en el ciclo, no se aguantó y salió al cruce por sus dichos.

“La influencia de los movimientos cósmicos nos está afectando. Hubo una conjunción planetaria entre Saturno y Plutón en enero, que fue el comienzo de todo esto”, comenzó a explicar la astróloga. Además, agregó: “Saturno tiene que ver con todo lo convencional, lo tradicional, con todo lo que conocemos y queremos preservar. Y Plutón es el que viene a demoler toda esa seguridad y control”.

.

Por su parte, la One le consultó a Suárez Valente cuál era la influencia de la luna en toda ésta cuestión. Al respecto, ella le aseguró que el satélite natural no tenía tanto que ver. “Tiene que ver con la conjunción planetaria y la energía capricorniana“, subrayó sobre todo lo sucedido en las últimas semanas.

Lejos de quedarse callado y sin emitir palabra alguna, Romano se metió en el debate y lanzó tajante: “No creo en lo absoluto, lo digo con mi mayor respeto, pero no creo porque no es una ciencia. Me parece que uno con la astrología hace un acto de fe. Como la religión, nadie le vio la cara a Dios ni sabe que existe con certeza, pero tenemos la necesidad metafísica de creer en algo”. Para cerrar, apuntó: “Lo que está pasando es un accidente biológico“.

En la misma línea, Carolina Papaleo también intervinó y apoyó la postura del actor: “La comunidad científica también es una convención. Pero culturalmente tenemos más arraigado que es científico es inapelable”.