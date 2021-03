Analía Franchín se destacó en la primera edición por las extravagantes vinchas adornadas que lucía en cada ocasión. En esta segunda edición, Georgina Barbarossa eligió el mismo camino de la periodista y en cada programa de " MasterChef Celebrity 2" luce exóticas pelucas que combina con sus looks.

"No las dejes ir, no la dejes ir... ¿por qué? te lo digo, ¿quién es Violeta?", cantó la actriz mientras presentaba su atuendo completamente violeta. "Estás diosa, te queda hermoso el fucsia, el violeta, todos los colores que tenés", la elogió Santiago del Moro.

"Y no sabés cómo tengo la bombacha", disparó súper picante. "No, no, no... Georgina", exclamaron sus compañeros al ver la inesperada acción que tomó tras su comentario. "Pero chicos, la puntita nomas", aclaró la artista antes de mostrar el elástico de su ropa interior para demostrar que logró combinar todas las piezas del look que eligió para esa oportunidad. "Verde agua con violeta", acotó divertida.



Frutos del mar fueron los ingredientes protagonistas de este martes en los platos que debieron cocinar Georgina, Sol Pérez, Daniel Aráoz, Gastón Dalmau, Fernando Carlos y Hernán "El Loco" Montenegro. Posteriormente, sus preparaciones fueron juzgadas por el exigente paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.