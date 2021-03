Los concursantes debieron cocinar la clásica tortilla de papa en " MasterChef Celebrity 2" y para Georgina Barbarossa este desafío cobró un sentido diferente ya que parte de sus raíces se remonta a España, país del que es originaria este popular preparación.

A la hora de pasar al frente para recibir la devolución del jurado sobre su tortilla de papa, la actriz no esperaba recibir un pícaro comentario de parte de Germán Martitegui. "Con el movimiento de la carreta, el pan y la tortilla no se les hacía...", bromeó el cocinero tras escuchar el relato de la artista la forma en que su abuela preparaba la tortilla en formato de sándwich. "No era en la carreta, en la carreta viajaba tu hermana", arremetió Georgina visiblemente seria.

.

Por su parte, Martitegui no pudo contener su carcajada ante la filosa respuesta de la participante. "Mayor", aclaró Barbarossa, sumándole su cuota de humor. "Ellos se hacen los péndex como si fuesen de Cris Morena, atrevidos. ¡Son unos atrevidos!", manifestó indignada en el detrás de escena.

Andrea Rincón, Cande Vetrano, Dani La Chepi, Daniel Aráoz y Alex Caniggia también tuvieron que enfrentarse al desafío de cocinar una innovadora versión de la tortilla de papa que logre deslumbrar al jurado.