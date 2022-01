El 13 de julio de 2019. Gastón Soffritti y Stefi Roitman anunciaron su separación de manera sorpresiva. A través de un posteo de Instagram, los actores expresaron: "El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir. Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio".

Desde ese entonces, los artistas emprendieron caminos por separado y encontraron nuevamente el amor. Él se puso de novio con la modelo Antonella Pauletto, mientras que ella se casó semanas atrás junto a Ricky Montaner y fue justo de ese tema que el ex participante de "MasterChef Celebrity 3" fue consultado.

Invitado a "No es tan Tarde", Germán Paoloski aprovechó la presencia de Soffritti en el estudio y le preguntó por la boda de su ex novia con el hijo de Ricardo Montaner. "Ah, hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?", quiso saber el conductor.

Sorprendido por la pregunta, contestó con incomodidad: "No, pero...¿por qué me invitaría?". "A mí me invitó cuando vino al programa pero después no me llegó nunca", sostuvo el periodista. Y concluyó irónico: "Vi la fiesta por televisión. ¡Se casó ya! Increíble".

¡Mirá el video del incómodo momento de Gastón Soffritti cuando fue consultado por el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner!