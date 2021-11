Los primeros capítulos de " MasterChef Celebrity 3" ya presentan una gran dificultad para todos los participantes, más allá de los resultados que obtienen. El jurado mostró su exigencia desde el comienzo, por lo que nadie se puede relajar en el programa de Telefe.

Uno de los nombres que buscan asegurar su lugar en la segunda semana del ciclo de cocina es Gastón Soffritti. El actor forma parte de la nómina de 16 famosos que quieren destacarse ante los jueces, por lo que confesó uno de sus mayores miedos que tiene desde que firmó su contrato.

.

Apenas comenzada la emisión del miércoles por la noche, Santiago del Moro advirtió a los cocineros que el peor plato de la velada quedaría comprometido de cara a la gala de eliminación. Si bien pasaron pocos capítulos, el domingo se conocerá al primer eliminado de la nueva temporada.

"Eso es algo que me tortura, me despierto todos los días a las 4 de la mañana pensando en recetas y en si me voy primero. No, por favor", expresó con mucha sinceridad ante las cámaras. "MasterChef Celebrity 3" tiene varios candidatos, según lo que se vio al comenzar, y justamente el fanático de San Lorenzo no está dentro de ellos.

A pesar de haber estado en riesgo de pasar a la gala de eliminación, Soffritti fue salvado por el jurado en la última instancia. Gracias a su plato, ya forma parte de la segunda semana de la competencia culinaria.