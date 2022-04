"Seres Libres", el programa conducido por Gastón Pauls y producido por Wolf Producciones, al igual que la temporada anterior, contará con una entrevista central a reconocidos artistas que atravesaron la adicción o la vivieron de cerca y que dan un crudo testimonio sobre la recuperación.

El viernes 22 de abril desde las 22 por Crónica HD comenzará la nueva temporada y tendrá un testimonio esperado. Patricia Pacheco, ex pareja de Rodrigo Bueno, será entrevistada por el actor a modo de comienzo de la segunda entrega. La mujer estaba se encontraba en el mismo auto que el recordado cantante cuando sufrió el accidente que terminó con su vida.

.

"Los que consumimos y estuvimos en la esclavitud les decimos a todos que no se metan ahí. Yo salí, pero el porcentaje de recuperación que se sostiene en el mundo es muy bajo, porque es una enfermedad que no tiene cura, sólo tiene tratamiento, y hay que sostenerlo en el día a día y el mensaje es sólo por hoy", explicó Gastón Pauls en una entrevista con Chiche Gelblung en Crónica HD.

Patricia Pacheco, ex pareja de Rodrigo Bueno, será la primera entrevistada.

Además, el conductor agregó: "Yo me lo recuerdo siempre, porque la cabeza del adicto tiene que tener memoria. Yo hace 14 años y meses que no llamo al dealer, pero no me puedo olvidar su número de teléfono. Dicen que es una enfermedad muy astuta la del consumo".

"El programa que hacemos en Crónica es para prevenir y evitar que más gente entre al consumo", aclaró con orgullo sobre el ciclo que comenzará su segunda temporada. Por último, reveló un detalle de su vida íntima: "Mis hijos saben desde hace muchos años qué es la cocaína, porque sabían que yo iba tres veces por semana a grupos anónimos y están orgullosos del trabajo diario que hago".