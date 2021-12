Gastón Pauls es el conductor del ciclo "Seres Libres" por Crónica HD. Durante todo el año, diferentes celebridades argentinas pasaron por el programa y contaron sus experiencias con las distintas adicciones o problemas que tuvieron en sus vidas.

En el último programa, que se emitirá el viernes 17 de diciembre a las 22 hs por Crónica HD, el actor hablará de sí mismo y abrirá su corazón. "En medio de esa nube de muerte, como de oscuridad, paradójicamente apareció la salvación. La salvación no fue otra cosa que aceptar mi derrota", comenzó diciendo la expareja de Agustina Cherri.

Pauls afirmó que reconocer su derrota, de querer salir de ese lugar, le hizo ver la salvación y le pidió ayuda a Dios. "Levanté la cabeza en medio de la oscuridad, porque no se veía nada, y le pedí ayuda a Dios. Dije, 'si estás ahí sálvame de acá' y ahí empezó mi recuperación", continuó relatando su experiencia.

Además reflexionó sobre su futuro si no le ponía un fin a sus adicciones a la drogas y dijo: "Si yo no hubiese reconocido mi derrota, me hubiese muerto, seguramente de sobredosis o me hubiese pegado un tiro".

Gastón Pauls entrevistando al Mono de Kapanga en "Seres Libres".

El objetivo de esto es poder ayudar a las personas que están atravesando por el mismo proceso o que quieren salir de ahí y poder darles una ayuda. Por esa misma razón, el slogan de "Seres Libres" es "Nunca más esclavos, seamos seres libres".