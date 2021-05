El domingo en " MasterChef Celebrity 2" se enfrentaron Dani La Chepi, Juanse, Alex Caniggia, María O'Donnell y Claudia Fontán en una nueva gala de eliminación. Si bien a "El Emperador" se lo pudo ver en las grabaciones tras confirmarse su renuncia, el que brilló por su ausencia fue Gastón Dalmau, quien debía estar en el balcón.

Santiago del Moro fue quien hizo mención a la faltante del participante y anunció que el ex "Casi Ángeles" tuvo un problema de salud. El conductor no brindó detalles del estado del concursante y solo se limitó a explicar que no asistiría.

.

Según se supo semanas atrás, el actor sufrió una gastroenteritis aguda y tuvo que guardar reposo hasta el lunes 10 de mayo, fecha en la que se reincorporó a las grabaciones. Además, la producción manifestó que Dalmau no fue reemplazado durante su ausencia.