A menos de una semana de la gran final de " MasterChef Celebrity", la producción comenzó el reclutamiento de las nuevas figuras que formarán parte de la segunda temporada de la competencia de cocina más famosa del país.

Aún sin fecha confirmada para el estreno de " MasterChef Celebrity 2" ya firmaron contrato varios famosos que empiezan a generar expectativa en la audiencia fiel que acompañó al ciclo en 2020. En la tarde de este lunes se anunció la incorporación de Gastón Dalmau en el reality y ya mostró cómo se prepara para su debut frente a las hornallas.

.

El ex "Casi Ángeles" se suma a la lista de personalidades ya confirmadas como Carmén Barbieri, Flavia Palmiero y Juanse. Además, también se sabe que Santiago del Moro estará a cargo de la conducción una vez más del exitoso programa de Telefe.

Las primeras figuras confirmadas para " MasterChef Celebrity 2".

"Ahora sí se puede contar... Voy a ser parte de #masterchefargentina ¿Me re ven, no? Divertir, sé que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta", expresó el artista entusiasmado por el nuevo desafío. Rápidamente recibió cientos de mensajes de felicitaciones de sus fans en Instagram.

En especial, los comentarios de sus colegas y ex compañeros de elenco en la tira como Rocío Igarzábal que manifestó: "Te voy a ver, ya soy tu fan". Por su parte Nico Vázquez escribió: "Que bueno Gas. Te felicito y encima te vamos a tener cerca. Te quiero!", y hasta Lali Espósito dedicó unos emojis a su amigo.

Momentos después, Dalmau mostró en sus historias cómo se prepara para la competencia gastronómica y compartió algunas fotos de su paso por la cocina de su hogar e incluso un breve video en el que se lo ve maniobrar una sartén ¡casi como un experto!