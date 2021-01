Luego de su exitoso protagónico en "Casi Ángeles", Gastón Dalmau partió hacia los Estados Unidos para desplegar su carrera. Luego de ocho años, regresó a Argentina y confirmó su participación en " MasterChef Celebrity 2".

Quien supo interpretar a "Rama" en la tira juvenil de Cris Morena logró desplegar su talento en el país del norte con varias apariciones televisivas y trabajos de producción de la mano de Marvel para las películas "Doctor Strange" y "Capitana Marvel". Y en 2019 logró obtener la ciudadanía estadounidense.

.

Pese a la distancia, el también músico aún mantiene una muy buena relación con sus ex compañeros de elenco de la ficción de Telefe como Lali Espósito, la China Suárez, Rocío Igarzábal y Nico Vázquez quienes lo felicitaron por el nuevo desafío en la competencia de cocina.

Gastón Dalmau en la piel de Rama en "Casi Ángeles".

A días de comenzar las grabaciones de la segunda temporada del ciclo conducido por Santiago del Moro, Dalmau contó en comunicación con Telefe qué lo motivó a formar parte del programa: "Soy fanático de 'MasterChef' de España desde hace muchos años. Me gusta la cocina, cocino desde que era chico, siempre me gustó".

Además, el artista de 37 reveló que la propuesta llegó justo cuando tenía planeado regresar al país para reencontrarse con su familia. "Tenía pensado volver para las fiestas y surgió la oferta de 'MasterChef' y la verdad que no lo dudé".

"Había recibido otras propuestas de programas de acá de Argentina, pero yo estaba muy bien allá trabajando... y la verdad que 'MasterChef' no lo dudé porque sabía que le estaba yendo muy bien acá, que era divertido, que la gente estaba re copada y que se armaba buena onda en el set, así que pude arreglar con la producción y me encantó la idea", reconoció.

¿Cómo se prepara para la competencia?

Si bien las grabaciones para la segunda temporada de " MasterChef Celebrity" comenzarán a fines de enero y se estrenará recién en marzo, Dalmau admitió que es "competitivo" y que ya comenzó a practicar para arrasar con sus preparaciones.

"Me gusta la competencia, soy competitivo, pero más que nada me gusta la idea de poder aprender e incursionar en la cocina un poco más profundo", aseguró. Y contó: "Vengo leyendo bastante, practicando, cociné todo el año. Estoy buscando tips y cositas importantes como la presentación de un plato, estudio un poco la parte dulce que es lo que siento que más me puede llegar a costar".

Incluso dijo que se mandó a hacer una agenda especial con recetas y toma anotaciones de los capítulos de la temporada vigente. Además manifestó que toma los consejos de cocina de todos los que lo quieren ayudar.