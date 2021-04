La gala de eliminación del domingo dejó momentos de mucha tensión en las cocinas de " MasterChef Celebrity 2" donde los participantes debieron elaborar un plato típico de pastas italianas con exquisitas salsas.

María O'Donnell, Alex Caniggia, Dani La Chepi, Carmen Barbieri, el Loco Montenegro y Gastón Dalmau tuvieron una masterclass de la mano del jurado Donato de Santis, quien les enseñó muy valiosos tips antes de comenzar sus preparaciones.

.

Pero los consejos del experto no fueron suficientes para el ex "Casi Ángeles" ni para el ex basquetbolista que presentaron los dos peores platos de la noche. En el polo opuesto quedaron la influencer y la capocómica con las dos mejores elaboraciones.

Si bien Montenegro fue el concursante eliminado, Dalmau protagonizó un picante cruce con La Chepi sobre el final de la preparación de los platos. Cuando Santiago del Moro dio por finalizados los 60 minutos de tiempo para cocinar y emplatar, el artista soltó un picante insulto a su compañera.

El artista fue uno de los participantes que más le costó el desafío y fue el último en terminar su comida que lo frustró en varias oportunidades. Mientras que la instagramer fue la primera en terminar y cuando el reloj llegó a cero, festejó: "¡Qué divertido!".

A Gastón Dalmau le tocó una de las recetas más difíciles de la noche.

Por su parte, Gastón estaba ofuscado con el resultado final de su trabajo y tomó el comentario de su compañera como una burla, por eso lanzó con furia: "Divertido las bol... ¡Divertido para ustedes que les tocó lo fácil, loco!".

Luego en el back, mirando a cámara apuntó directamente contra su compañera: "No digas que estás divertida, no seas conchud...". Y en el estudio continuó con los insultos: "¡La conc... de la lora. Qué divertido!".

¡Mirá!