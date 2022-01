La Pandemia de Coronavirus generó problemas económicos en todo el mundo. Y la comunidad artística de nuestro país fue uno de los sectores más golpeados porque se vio obligado a dejar de trabajar. El comediante Gaby Almirón, conocido popularmente como “Pacotillo” por su personaje de "Videomatch" y "Polémica en el Bar" contó cómo afrontó estos difíciles tiempos y su complicada situación económica.

El humorista dio una entrevista en la que relató su angustiante contexto y reveló que debió dedicarse a la gastronomía de forma amateur para poder sobrevivir junto a su familia durante la crisis que comenzó en 2020.

Gaby Almirón es reconocido por su personaje "Pacotillo" de "VideoMatch".

A pesar de haber participado en muchos éxitos, la situación de Almirón durante la pandemia no fue buena y se transformó en un buscavidas. "A mí me pasaron dos cosas, me quedé sin plata en un momento y tuve que inevitablemente reinventarme pero como uno no está preparado para la reinversión”, comenzó diciendo Gaby en charla con Juan Etchegoyen para Metro Live.

Y luego detalló: “Reinventarse es decidir qué vas a hacer con este presente que te niega a ser lo que sos, a mi una de las cosas que me gustan es la cocina y me puse un pequeño emprendimiento de elaboración de guisos que se llamó ´Solo Guisos´".

Según contó, vendía por los barrios de Mataderos y Parque Avellaneda que es donde vive, aprovechando que tiene talento para el arte culinario además de la actuación. "Me vi capacitado para hacer otras cosas de lo que es mi profesión. Yo me encargo de comprar las materias primas, las carnes. Atendía el teléfono para captar los pedidos y el delivery”, agregó.

.

A pesar de darse maña, tampoco podía contratar gente para que lo ayudara: “Yo en esa situación no podía pagar sueldos y de vez en cuando venía mi hermano me daba una mano. Tampoco podía tener gente porque en el 2020 fue muy duro el tema de la pandemia y fue muy dificil”.

Pero también la situación se puso más compleja cuando llevó a sumadre a vivir con él: "Se puso tan jodida la mano que decidí que mi mamá se venga a vivir conmigo y estuvo conmigo toda la pandemia. Ella tiene 86 años y me asusté mucho y fue como una doble responsabilidad para mí. No sólo me tenía que cuidar yo sino que a mi mamá también”.