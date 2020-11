A días de ser madre de su hijo Ignacio, Gabriela Mandato contó el calvario que vivió en la clínica en la que dio a luz a su bebé.

La actriz brindó una nota en "El run run del espectáculo" y reveló que desde que su test de coronavirus dio positivo el trato de los profesionales de la salud fue distinta y la pasó muy mal.

"Estuve nueve meses sin trabajar para cuidar al bebé y el día que me internaba para la césarea, me hacen el hisopado y me da positivo. Me dijeron que mi esposo no podía entrar al parto y que me buscara a otra persona para que me cuidara", expresó en Crónica HD.

"Quería que (mi marido) entrara conmigo y después que se vaya, pero no lo dejaron entrar de ninguna manera. Lloré todo el día. Mi hermana si pudo entrar, una cosa extraña porque ella también podría haber tenido el virus. No les importó, no entiendo ese protocolo raro", agregó la reciente mamá.

.

Súper conmovida y con lágrimas en los ojos, la panelista fue consultada por su angustia y respondió con la voz entre cortada: "Lo mal que me han tratado me hace llorar. Después de que se enteraran que tenía covid-19, me dejaron en una habitación y cuando tuve a mi hijo no lo querían atender. Me decían que primero tenían que ver a los chicos sanos y mi hijo dio negativo".

Por último, contó detalles del triste momento que atravesó durante la internación: "Nos dejaron encerrados en una habitación. En un momento tenía que venir una doctora porque a mí no me salía leche y mi bebé necesitaba alimentarse. Las enfermeras si venían, pero los médicos tenían pánico. En un momento vinieron porque me levanté con los puntos de la césarea y comencé a gritar para que vengan a vernos".