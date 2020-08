Hace más de veinte años, Gabriela Bo se enamoró perdidamente de Cristian Castro. Pero tras casarse y convivir con él, se dio cuenta que su mundo era un infierno. Violencia, maltratos e infidelidades fue lo que culminaron el romance y el matrimonio.

En una carta que la modelo paraguaya le envió a Maximiliano Lumbia, panelista de " El Run Run del Espectáculo", ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, manifestó: "Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me golpeó. (...) En Argentina todos fueron un amor conmigo, con una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte".

"Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeo a Verónica Castro. Lo viví en carne propia, me golpeó", dijo la expareja del intérprete de " Azul" en otro de los párrafos.

Gabriela y Cristian se casaron hace más de dos décadas.

A su vez contó los escalofriantes hábitos que tenía el cantante. Al respecto advirtió: "Cristian tenia actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenia miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica".

También aseguró que Cristian cambiaba permanentemente de número de celular y tiempo después se dio cuenta que le "mentía con cuanta mujer podía".

Cuando la situación no daba para más, Gabriela regresó a Paraguay y Castro la llamó: "Me obligó a firmar un contrato de confidencialidad, donde no me podía mencionar ni yo a él".

Consultado por el programa de espectáculos, el abogado Martín Francolino explicó que un contrato de confidencialidad no invalida una demanda que pueda llegar a hacer una persona y puso en duda el tratamiento de las denuncias de violencia de género en el país liderado por Andrés Manuel López Obrador: "México es una sociedad muy machista, con el tema de los delitos de género son bastantes machistas".