Gabriel Oliveri es uno de los grandes amigos de Pampita. Conoce tanto a la modelo que sabe todos sus gustos y preferencias, sin embargo, hay veces que el panelista no sabe guardar un secreto y comete errores.

Esto mismo ocurrió en " Pampita Online" cuando el compañero de la conductora la mandó al frente con un galán argentino y así generó un incómodo momento: "Yo te voy a tirar uno que sé que a vos te gusta de Argentina. Yo te tiro uno. Roberto y vos se van al Tigre y él viene a buscarlos en una camioneta: Gonzalo Heredia. ¿Qué pasa?".

.

Tras sus palabras, la esposa de Roberto García Moritán expresó: "¡No! ¡De acá ninguno! ¡No!". No obstante, los dichos de Oliveri quedaron registrados y es por eso que Paparazzi fue a buscar a Pampita para hablar del tema. Al respecto, la figura de la farándula argentina comentó: "No, no sé de dónde sacó eso, nada que ver. Se lo inventó para llamar la atención y hacer un chiste".

"Nada que ver con él, nunca, nada. Es un invento de Gabriel", agregó la ex de Benjamín Vicuña. Y concluyó convencida: "No me gusta nadie, me gusta mi marido. El único que me gusta y por el que muero de amor es mi esposo".