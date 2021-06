Con solo 21 años, L-Gante irrumpió en el ámbito musical y en muy poco tiempo logró conquistar a muchos con su estilo urbano. Elian Ángel Valenzuela, su verdadero nombre, es el nuevo suceso argentino de la industria y se encuentra de gira por España con su "Cumbia 420".

En medio de la pandemia de coronavirus, el joven artista arribó al país ibérico para hacer varias presentaciones, pero en su primera noche, a pesar de deslumbrar a los españoles, también generó controversia. Por incumplir los protocoles, luego de comenzar su concierto en Mallorca, el show fue interrumpido.

.

"Primer show en España. Me faltó un par de gente para llenarlo, me cortaron el show y me llevé una denuncia por alterar demasiado a la gente", reveló el intérprete en un posteo junto a un video en su cuenta de Instagram que luego decidió eliminar.

También agregó: "Jajaja No pasa nada. Cumbia 420. Espero que la hayan pasado bien". El posteo superó los 250 mil "me gusta" antes de ser borrado, además en las redes sociales circularon videos de su espectáculo que generó sensación.

El posteo de L-Gante sobre su show en España que después borró.

En las imágenes que compartieron los fanáticos se puede ver a una multitud de espectadores agolpados al borde del escenario sin respetar las distancias reglamentarias y sugeridas para evitar el contagio de Covid-19. De todas formas, el músico argentino fue muy bien recibido por los españoles en su presentación.

El video del polémico primer show de L-Gante en España

Aún en España, L-Gante se encontró con Ibai Llanos, el estreamer más reconocido del momento. "Cuando llegué a España me dijeron que tenía que conocerlo a él", reveló en una foto que subió junto al joven.