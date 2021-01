Si bien en este momento transita una inmensa felicidad tras coronarse como la ganadora de "MasterChef Celebrity", Claudia Villafañe lamentablemente no le escapa al escándalo por su relación con Diego Maradona, el padre de sus hijas Dalma y Gianinna.

Este martes, en "Fantino a la tarde" salió a la luz un polémico mensaje que le escribió la empresaria a su ex pareja. Luis Ventura fue el encargado de dar a conocer el chat donde se revela el reclamo que le hace Villafañe a Maradona por WhatsApp. El dato más llamativo es que el chat no es tan antiguo ya que data del 4 de abril pasado.

"Hay enojos, repartos, abogados, médicos, hay de todo. El diálogo es contundente, no deja lugar a dudas", indicó el periodista. Luego se mostró al aire el mensaje de Claudia: "Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes! No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!".

.

"Si yo no le escribo a Morla en tu Face no saludas a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana, ¡no tenés vergüenza!", advierte enojada

"Voy a hacer que tu abogado Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez", cierra el duro mensaje de Claudia Villafañe le escribió a Diego Maradona.