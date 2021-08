Hace tan solo unas semanas, Maru Botana fue noticia en los medios argentinos al revelar que se encontraba varada en Francia en un lujoso castillo de 15 cuartos debido a las restricciones de vuelos del exterior impuestos por el Gobierno argentino.

Una vez que pudo regresar al país, la pastelera de 51 años se aisló junto a su familia en su casa dentro de un barrio privado. En ese sentido, Botana no cumplió con la ley nacional que dicta que los viajeros que ingresan a la Argentina deben hacer cuarentena obligatoria en un hotel y la Provincia de Buenos Aires inició una demanda en su contra por la que podría tener que pagar $4,3 millones de pesos.

Angustiada y triste por el accionar en su contra, la cocinera hizo un duro descargo en TN Central: “Llegamos a Ezeiza con todo lo que hay que hacer, porque te piden un montón de cosas en cada lugar que vas. Cuando hicimos migraciones éramos diez personas y teníamos la declaración jurada de nuestro domicilio. Nosotros figuramos ahí como trabajadores esenciales. Pusimos que hacíamos la cuarentena acá y nadie nos dijo absolutamente nada. Después hicimos el examen de antígenos, esperamos el resultado. Y en ningún momento nadie nos dijo que nos teníamos que ir a un hotel”.

El desconsolado mensaje de Maru Botana después de que la denunciaran.

“La verdad es que después llegamos acá, a casa, nos vinieron a visitar y nos dijeron el tema de que nosotros tendríamos que haber estado en un hotel. Les dijimos esto, que nadie nos había dicho nada. Entonces nos dijeron que hiciéramos un descargo y lo hicimos”, recordó sobre la falta de atención que recibió.

Maru expresó que ni ella ni su familia hicieron algo mal: “Primero que no siento que hayamos hecho nada malo, estoy haciendo la cuarentena en mi casa con toda mi familia. Los chicos están con el colegio, que estuvieron un año y medio sin clase. Y por otro lado no entiendo por qué tanta culpa con el tema del hotel. O sea, la verdad que me parece mucho más seguro estar en tu casa con tu gente y no estar circulando en un hotel”.

“¿Cómo me van a clavar una multa por esto del hotel? La verdad que no lo puedo creer. A mí todavía no me llegó, por eso no quise hablar antes. Pero quería aclarar que estoy angustiada y me costó salir porque no hice nada malo. No es que yo sabía que tenía que ir y me escapé. Llenamos todo, tengo la declaración jurada. Y la verdad es que te sentís mal cuando te pasan estas cosas”, agregó sorprendida.

La pastelera se mostró muy enojada por el accionar legal de la Provincia de Buenos Aires.

Además, la reconocida pastelera compartió una reflexión sobre el cambio constante debido a la pandemia del coronavirus: “Hoy las leyes con el tema de los viajes está cambiando un montón. Yo volvía de viaje y la verdad es que no estaba leyendo las noticias. Lo que más me importaba era llegar, que los chicos empezaran las clases y yo mi trabajo. No me detuve a pensar que me tenía que ir a un hotel. Cuando esperamos los resultados de los análisis dijimos: ‘Bueno, ahora alguien nos va a decir qué tenemos que hacer’. Y nos dijeron: ‘Tienen que irse a su dirección a hacer la cuarentena y en siete días se tienen que hacer el test’.

"Nunca pensamos que estábamos haciendo algo mal. Siempre cumplí y cumplo con todo. Me duele que me pasen estas cosas porque soy una persona honesta. Me parece una locura”, cerró Maru Botana sobre la denuncia en su contra.

¡Mirá el furioso descargo de Maru Botana tras ser denunciada por no aislarse en un hotel!